Федерер: первый матч в Швейцарии я проиграл 0:6, 0:6. В федерации стали сомневаться во мне

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о трудностях, которые был вынужден преодолевать перед стартом профессиональной карьеры.

«Свой первый матч в Швейцарии я проиграл со счётом 0:6, 0:6. Ходили слухи, что в местной федерации тенниса сомневались во мне: „Может, он не так хорош, как мы думали“. Я продолжал упорно трудиться и стал чаще играть на турнирах. Я начал добиваться успехов на юниорском уровне. В 12 лет я стал чемпионом Швейцарии в своей возрастной категории.

В 14 лет я отправился в Национальный теннисный центр в Цюрихе. Я жил у прекрасной семьи с понедельника по пятницу, а на выходные возвращался домой. В первые девять месяцев я невероятно скучал по дому. Мои результаты пошли на спад, мне не хватало уверенности. Мне было очень тяжело.

Это был очень сложный период. Думаю, те годы — с 14 до 16 лет — оказали на меня самое большое влияние. Я был далеко от дома и сам должен был нести ответственность", — цитирует Федерера Sportskeeda.