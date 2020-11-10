Федерер: первый матч в Швейцарии я проиграл 0:6, 0:6. В федерации стали сомневаться во мне

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о трудностях, которые был вынужден преодолевать перед стартом профессиональной карьеры.
«Свой первый матч в Швейцарии я проиграл со счётом 0:6, 0:6. Ходили слухи, что в местной федерации тенниса сомневались во мне: „Может, он не так хорош, как мы думали“. Я продолжал упорно трудиться и стал чаще играть на турнирах. Я начал добиваться успехов на юниорском уровне. В 12 лет я стал чемпионом Швейцарии в своей возрастной категории.
В 14 лет я отправился в Национальный теннисный центр в Цюрихе. Я жил у прекрасной семьи с понедельника по пятницу, а на выходные возвращался домой. В первые девять месяцев я невероятно скучал по дому. Мои результаты пошли на спад, мне не хватало уверенности. Мне было очень тяжело.
Это был очень сложный период. Думаю, те годы — с 14 до 16 лет — оказали на меня самое большое влияние. Я был далеко от дома и сам должен был нести ответственность", — цитирует Федерера Sportskeeda.
- 10 ноября 2020
-
12:43
-
11:16
-
10:42
-
09:17
-
02:35
- 9 ноября 2020
-
22:40
-
22:15
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
16:43
-
15:36
-
14:24
-
13:46
-
13:01
-
12:28
-
11:49
-
10:32
-
09:39
-
09:04
-
08:30
-
00:38
- 8 ноября 2020
-
23:52
-
23:24
-
21:55
-
21:38
-
21:16
-
20:55
-
20:28
-
20:18
-
20:12
-
20:05
-
19:27
-
18:52
-
18:29