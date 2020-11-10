Денис Шаповалов: если не смогу вернуться в топ-10 в этом году, попробую в следующем
Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Софии (Болгария) под первым номером, оценил своё выступление в сезоне. В рейтинге ATP он занимает 12-ю строчку.
«Думаю, я хорошо играл на протяжении всего сезона. Я доволен своей игрой. Чувствую, что сумел прибавить. По уровню игры я близок к топ-теннисистам. Если я не смогу в этом году вернуться в топ-10, то точно попробую сделать это в следующем. Самое важное то, что я могу бороться с любым соперником», — приводит слова Шаповалова Reuters.
Во втором раунде соревнований в столице Болгарии Денис сыграет с молдаванином Раду Алботом. Победитель этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с белорусом Егором Герасимовым, либо с французом Адрианом Маннарино (5).
Прошлогодний финалист Денис Шаповалов снялся с «Мастерса» в Париже
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