Пит Сампрас рассказал, с кем из нынешних теннисистов ему было бы сложнее всего играть

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Пит Сампрас признался, что из нынешних игроков тура ему было бы сложнее всего противостоять первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

«Все спрашивают, с кем бы мне пришлось тяжелее всего, если бы я выступал сейчас. Это был бы Новак из-за его приёма. С Андре Агасси мне удавалось справляться, потому что я верно выбирал точки удара. С Новаком это было бы сложнее, так как он очень пластичен. Я также был бы не против иметь такую скорость, как у него», — приводит слова Сампраса Tennis Head.

Джокович в шестой раз завершит год на первой строчке рейтинга. По этому показателю он сравнялся с Сампрасом. Серб — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема».