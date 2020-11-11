Карацев проиграл де Минору во втором круге турнира в Софии

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в матче второго круга турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В двух партиях он уступил третьему сеяному из Австралии Алексу де Минору — 4:6, 6:7 (5:7).
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Де Минор ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Карацев выполнил 3 эйса, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.
За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 Албот поспорит с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария).
Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича — 6:4, 6:3. От защиты титула уроженец Москвы отказался.
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