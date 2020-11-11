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Карацев проиграл де Минору во втором круге турнира в Софии

Карацев проиграл де Минору во втором круге турнира в Софии
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в матче второго круга турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В двух партиях он уступил третьему сеяному из Австралии Алексу де Минору — 4:6, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Де Минор ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Карацев выполнил 3 эйса, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 Албот поспорит с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария).

Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича — 6:4, 6:3. От защиты титула уроженец Москвы отказался.

София. 2-й круг
11 ноября 2020, среда. 16:40 МСК
Алекс де Минор
25
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Аслан Карацев
114
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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