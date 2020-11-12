Синнер одержал волевую победу над де Минором и вышел в полуфинал турнира в Софии

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В матче 1/4 финала основной сетки Янник нанёс поражение представителю Австралии Алексу де Минору — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.



Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Синнер 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Де Минор выполнил 2 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 7.



За выход в решающий матч турнира категории Синнер поспорит с представителем Франции Адрианом Маннарино.



Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.