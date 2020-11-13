Мыскина — о Дементьевой: наши отношения стали гораздо ближе благодаря теннису

Бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина поделилась историей взаимоотношений с Еленой Дементьевой.

«Когда мы с ней играли, у нас были всё-таки немножко другие отношения, нежели сейчас. Мы больше конкурировали. Понятно, что мы вместе росли и многое прошли. Но тем не менее мы как-то относились с ней к этому как к работе. Конкурировали – наверное, такое слово более точное.

А вот сейчас у нас уже дети, мы советуемся друг с другом по разным вопросам, живём достаточно близко, видимся. И я думаю, что сейчас наши отношения стали гораздо ближе как раз благодаря теннису", — рассказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

39-летняя Мыскина стала первой российской теннисисткой—победительницей «Ролан Гаррос», также побеждала в 15 турнирах WTA. Елена Дементьева обладательница золотой медали Олимпийских игр 2008 года, бывшая третья ракетка мира.