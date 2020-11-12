В первый день итогового турнира ATP Рублёв сыграет с Надалем

Стало известно расписание Итогового турнира АТР, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 15 по 22 ноября.



В первый же игровой день дебютант соревнований Андрей Рублёв сыграет со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Их матч станет вторым на предстоящем розыгрыше турнира, тогда как откроет его противостояние грека Стефаноса Циципаса и австрийца Доминика Тима. Напомним, именно Циципас и Тим встречались в прошлогоднем финале — победу со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) одержал грек.



Надаль и Циципас встречались друг с другом лишь однажды — на US Open 2017 Надаль выиграл со счётом 6:1, 6:2, 6:2.



Теннисисты, занявшие первые два места в каждой из групп, жеребьёвка которых состоялась ранее, выйдут в полуфинал.

Медведев попал в группу с Джоковичем на Итоговом турнире АТР, Рублёв — с Надалем