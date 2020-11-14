Янник Синнер установил уникальное достижение в АТР-туре

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком 2001 года рождения, которому удалось пробиться в финал соревнований категории АТР. Сегодня, 14 ноября, 19-летний теннисист сыграет в решающем матче турнира в Софии (Болгария).



Соперником Янника станет представитель Канады Вашек Поспишил. Ранее теннисисты в официальных матчах не встречались.



Янник Синнер — 44-й номер рейтинга АТР. В текущем сезоне он провёл 33 официальных матча, в которых одержал 19 побед. На Открытом чемпионате Франции ему удалось добраться до четвертьфинала, где он в трёх сетах уступил будущему чемпиону соревнований Рафаэлю Надалю из Испании — 6:7 (4:7), 4:6, 1:6. На турнире в Кёльне (Германия) юный итальянец дошёл до полуфинала, где проиграл Александру Звереву.