Рублёв — о матче с Надалем на ATP Finals: давление будет на Рафу, а мне терять нечего

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от своего дебютного матча на Итоговом турнире АТР. В воскресенье, 15 ноября, уроженец Москвы сыграет со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем.
«Я с нетерпением жду матча. Рафа — один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт чтобы получить наслаждение.
Всё давление будет оказываться только на него, и в конце концов мы увидим, что случится. Я постараюсь сделать всё возможное, — цитирует Рублёва официальный сайт соревнований.
Другими соперниками Рублёва на групповом этапе турнира станут грек Стефанос Циципас (действующий чемпион) и Доминик Тим из Австрии (прошлогодний финалист).
Соревнования, в которых участвует также Даниил Медведев, завершатся 22 ноября.
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