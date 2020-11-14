Рублёв — о матче с Надалем на ATP Finals: давление будет на Рафу, а мне терять нечего

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от своего дебютного матча на Итоговом турнире АТР. В воскресенье, 15 ноября, уроженец Москвы сыграет со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем.



«Я с нетерпением жду матча. Рафа — один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт чтобы получить наслаждение.



Всё давление будет оказываться только на него, и в конце концов мы увидим, что случится. Я постараюсь сделать всё возможное, — цитирует Рублёва официальный сайт соревнований.



Другими соперниками Рублёва на групповом этапе турнира станут грек Стефанос Циципас (действующий чемпион) и Доминик Тим из Австрии (прошлогодний финалист).

Соревнования, в которых участвует также Даниил Медведев, завершатся 22 ноября.