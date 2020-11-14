Синнер обыграл Поспишила на турнире в Софии и завоевал первый титул в 19 лет

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в финале турнира категории АТР 250 в Софии (Болгария). В решающем матче он со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) обыграл канадца Вашека Поспишила. Встреча продолжалась 2 часа и 17 минут.



Синнер 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Поспишил подал 14 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 5 взять подачу соперника.



Напомним, итальянец стал первым игроком 2001 года рождения, кому удалось пробиться в финал соревнований категории АТР.



В прошлом году турнир в Софии выиграл российский теннисист Даниил Медведев. В финале он обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3. В этом году Даниил пропустил турнир в Болгарии.