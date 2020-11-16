Рам и Солсбери обыграли пару Кубот/Мело на старте Итогового турнира ATP

В стартовом матче Итогового турнира ATP в Лондоне в парном разряде американский теннисист Раджив Рам, выступающий в паре с Джо Солсбери из Великобритании со счётом 7:5, 3:6, 10:5 переиграл поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело. Поединок продолжался 1 час и 45 минут.

Рам и Солсбери совершили 3 эйса, 4 раза ошибались на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 7. Кубот и Мело 5 раз подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и использовали 4 шанса из 10 взять подачу соперников.



Напомним, Джо Солсбери и Раджив Рам победили на Открытом чемпионате Австралии в 2020 году. В финальной игре со счётом 6:4, 7:6 (13:11) они одолели испанца Марселя Гранольерса и аргентинского теннисиста Орасио Себальоса.