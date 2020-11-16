Виктория Азаренко похвасталась фигурой в купальнике

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в своём «инстаграме» фото в купальнике.

Болельщики в комментариях так оценили фото теннисистки:



«Красавица».

«Ты в прекрасной форме».

«Ты потрясающая».

«Красивая и невероятная теннисистка»

В конце октября Виктория дошла до финала турнира в Остраве, где проиграла соотечественнице Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. В сентябре Азаренко уступила японке Наоми Осаке в финале US Open — 6:1, 3:6, 3:6.



За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 13-ю строчку. В нынешнем сезоне она завоевала один титул — в Нью-Йорке.