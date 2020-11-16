Виктория Азаренко похвасталась фигурой в купальнике
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в своём «инстаграме» фото в купальнике.
Болельщики в комментариях так оценили фото теннисистки:
«Красавица».
«Ты в прекрасной форме».
«Ты потрясающая».
«Красивая и невероятная теннисистка»
В конце октября Виктория дошла до финала турнира в Остраве, где проиграла соотечественнице Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. В сентябре Азаренко уступила японке Наоми Осаке в финале US Open — 6:1, 3:6, 3:6.
За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 13-ю строчку. В нынешнем сезоне она завоевала один титул — в Нью-Йорке.
«Королева». Олимпийская чемпионка Моника Пуиг оценила новое фото Виктории Азаренко
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