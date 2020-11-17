Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем в рамках Итогового чемпионата АТР.
«Я с нетерпением жду матча с Новаком, потому что думаю, что в таких условиях у нас будет много длительных розыгрышей. Нам обоим придётся много бегать. Мне нравится играть с Джоковичем. У нас получаются упорные матчи», — цитирует Медведева официальный сайт Итогового чемпионата.
Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В своём первом матче Медведев нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Новак Джокович победил аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:2.
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