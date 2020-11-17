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Тим обыграл Надаля на Итоговом турнире АТР

Тим обыграл Надаля на Итоговом турнире АТР
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем на Итоговом турнире АТР в Лондоне. Матч группового этапа соревнований завершился со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Таким образом, Тим выиграл у Надаля в 2020 году пять из пяти тай-брейков.

Доминик может оформить выйти в полуфинал соревнований уже сегодня. Для этого ему необходима победа Стефаноса Циципаса над Андреем Рублёвым.

Поединок продолжался 2 часа и 27 минут. Тим 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Надаль подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию стартовой игры Тим – Надаль на Итоговом турнире в Лондоне.

По итогам жеребьёвки австрийский теннисист попал в группу «Лондон», где сыграет ещё один поединок. Тим встретится с россиянином Андреем Рублёвым. Ранее он обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.

Действующим чемпионом соревнований является Циципас. Со счётом 6:7, 6:2, 7:6 он обыграл в прошлогоднем финале Тима. Соревнования в Лондоне завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Лондон-2020
17 ноября 2020, вторник. 17:15 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 4  
7 9 		7 7  
         
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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