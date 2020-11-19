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Даниил Медведев стал первым россиянином в полуфинале Итогового турнира АТР за 11 лет

Даниил Медведев стал первым россиянином в полуфинале Итогового турнира АТР за 11 лет
Теннис / ATP 0

Даниил Медведев стал первым представителем России в полуфинале Итогового чемпионата АТР после Николая Давыденко, выигравшего турнир в Лондоне в 2009 году.

Год назад Медведев дебютировал в восьмёрке сильнейших и не сумел выиграть ни одного матча в группе. Сейчас после побед над представителем Германии Александром Зверевым и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем россиянин досрочно вышел в полуфинал с первого места в группе «Токио». Результат матча Медведева с аргентинцем Диего Шварцманом уже ничего не решает для них обоих.

За вторую строчку и место в полуфинале будут в очном поединке бороться Джокович и Зверев. Победитель встретится с австрийцем Домиником Тимом. А право сыграть с Медведевым оспорят испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.

Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР
Медведев победил первую ракетку мира! И с первого места досрочно вышел в полуфинал
На Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и завоевал путёвку в плей-офф.
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