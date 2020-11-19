Зверев: Australian Open превратится в лотерею, если нам не разрешат тренироваться

Немецкий теннисист Александр Зверев призвал австралийские власти разрешить игрокам тренироваться во время карантина. Ранее стало известно, что игроки, которые прибудут на австралийские турниры должны быть помещены на двухнедельный карантин. Однако накануне появилась информация, что начало теннисного сезона может быть отложено из-за решения правительства Австралии не впускать спортсменов в страну в декабре.

«Если мы на протяжении 14 дней не сможем тренироваться, а затем просто выйдем на корты Australian Open, это превратится в лотерею. Можно будет просто определять победителя матча, подбрасывая монетку», — приводит слова Зверева ABC.

Открытый чемпионат Австралии запланирован на 18-31 января 2021 года.