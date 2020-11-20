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WTA представила кандидатов на звание лучшего тренера сезона-2020

WTA представила кандидатов на звание лучшего тренера сезона-2020
Теннис / WTA 0

Женская теннисная ассоциация опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера сезона-2020.

В текущем сезоне-2020 на это звание претендуют Михаэль Гесерер — тренер Дженнифер Брэйди, Пётр Сержпутовски — тренер Иги Свёнтек и Вим Фиссетт, работащий с Наоми Осакой.

Американская теннисистка Брэйди закончила сезон-2020 на 24-й строчке рейтинга WTA, что является её лучшим достижением в карьере. В 2020 году Брэйди стала обладательницей титула в Лексингтоне.

Польская теннисистка Ига Свёнтек расположилась на 17 позиции в рейтинге, что также является её лучшим достижением в карьере. 19-летняя теннисистка стала обладательницей титула на турнире «Ролан Гаррос» в одиночном разряде в 2020 году. В финале она одолела американку Софию Кенин со счётом 6:4, 6:1.

Японка Наоми Осака стала третьей в рейтинге WTA по итогам года. В сезоне-2020 23-летняя теннисистка победила на US Open. В финале ей удалось одержать победу над белорусской теннисисткой Викторией Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

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