Надаль — о полуфинале Итогового турнира: будет очень непросто. Даниил играет восхитительно

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового чемпионата ATP, где он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
«Не знаю, насколько изменилась игра Даниила. Вряд ли кардинально. Считаю, он играет великолепно, но не стоит забывать, что и в прошлом году он проводил великолепные матчи. Он играл в финале в Вашингтоне, в решающем поединке в Монреале, выиграл в Цинциннати, дошёл до финала US Open. Кроме того, он победил на турнире в Шанхае и, кажется, ещё в паре соревнований.
Так что будет крайне непросто. Без сомнений, сейчас Даниил играет восхитительно. Он был в полуфинале в Нью-Йорке, добился победы в Париже и вообще демонстрирует качественную игру.
Но мы встретимся в полуфинале Итогового турнира. Здесь и не могло быть иначе. Знаю, мне нужно выложиться по максимуму, если хочу рассчитывать на финал. Это и намереваюсь сделать», — приводит слова Надаля Tennis 365.
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