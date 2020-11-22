Медведев — третий россиянин, вышедший в финал Итогового турнира АТР
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинале со счётом четвёртая ракетка мира Медведев нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
Таким образом, он стал третьим российским теннисистом, вышедшим в финал Итогового турнира. Ранее это удавалось Евгению Кафельникову (1997 год) и Николаю Давыденко (в 2008 году играл в финале, в 2009-м — завоевал титул).
В финале Даниил сыграет с Домиником Тимом, который в первом полуфинале обыграл серба Новака Джоковича.
Действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю.
Медведев – в финале Итогового турнира! Даниил впервые в карьере победил Рафаэля Надаля
В решающем матче в воскресенье Даниил Медведев сыграет с Домиником Тимом, который выбил из турнира Джоковича.
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