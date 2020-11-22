Медведев первым за 72 матча обыграл Надаля, уступив ему первый сет

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинале четвёртая ракетка мира Медведев нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль впервые за 72 матча потерпел поражение после того, как выиграл у своего соперника первый сет.

Последний раз 34-летний Надаль уступил в матче, в котором выиграл первый сет, в феврале 2019 года. Это произошло во встрече с австралийцем Ником Кирьосом в Акапулько (Мексика).

Действующим победителем Итогового турнира АТР является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю.