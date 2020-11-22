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Медведев и Тим на одном Итоговом турнире обыграли две первые ракетки мира

Медведев и Тим на одном Итоговом турнире обыграли две первые ракетки мира
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в полуфинале Итогового турнира АТР вторую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля. Таким образом, он стал пятым игроком, победившим на одном ATP Finals первую и вторую ракетку мира. На групповом турнире Медведев обыграл серба Новака Джоковича, который находится на первой строчке рейтинга АТР.

Кроме Медведева, то же самое на Итоговом турнире сделал победитель Открытого чемпионата США австриец Доминик Тим, а также Давид Гоффен в 2017-м, Николай Давыденко в победном 2009-м и Роджер Федерер в 2003-м.

Кроме того, Медведев и Тим вошли в пятёрку игроков, на одном Итоговом турнире обыгравших Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. То же самое в 2010 году удалось сделать Роджеру Федереру, в 2009-м — Робину Содерлингу, а в 2007-м — Давиду Ферреру.

Надаль: Медведев — молодец, отлично играет
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