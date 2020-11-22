Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов в мире

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинальном матче Итогового турнира АТР. Со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 3:6 он проиграл россиянину Даниилу Медведеву. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» назвал своего соперника одним из лучших теннисистов в мире.
«Матч был равным. Сначала Даниил смотрелся получше, потом инициативу перехватил я, это помогло взять первую партию. Когда я снова немного просел в игровом плане, Медведев уже оформил брейк. Я смог вернуться и даже имел все шансы завершить матч на своей подаче, но соперник сыграл лучше. Такова реальность.
Если ошибаешься в матче против одного из лучших игроков в мире, то игра становится намного тяжелее. Поздравляю Даниила и желаю ему всего наилучшего», — цитирует Надаля AS.
В финальном матче престижных соревнований соперником Медведева станет третий номер рейтинга АТР Доминик Тим.
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