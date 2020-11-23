Чесноков: Медведев — герой! С такой игрой он может претендовать на первую строчку рейтинга

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал триумф Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале россиянин одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Медведев начал блестящий марафон с самого первого матча на турнире. До финальной встречи он победил двух монстров, хотя казалось, что переиграть на задней линии Джоковича и Надаля попросту невозможно. Но наконец нашёлся российский игрок, который смог это сделать!



В финальной встрече оба теннисиста продемонстрировали невероятный теннис. Игра была равная, каждый пытался найти ту самую точку, где можно достичь успеха. Когда во втором сете дело дошло до тай-брейка, а Тим повёл 2:0, случилось невероятное возвращение Дани! Честно говоря, не ожидал, что он заберёт 7 очков подряд. Молодец!



Было заметно, что оба спортсмена невероятно устали. Казалось, в третьем сете Медведев переломил ход встречи при 2:2 и 40:0 на подаче Тима, но австриец забрал 5 мячей подряд. Качество матча было безумным. Они были в невероятный форме: все эти феноменальные розыгрыши… На пределе своих возможностей доставали безумные мячи! Финал выдался потрясающим. Настоящее украшение итогового турнира!

С такой игрой Даня может претендовать на первую строчку в рейтинге. Медведев — настоящий герой!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.