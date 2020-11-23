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Медведев и Тим сыграли самый длинный матч в трёх сетах в истории финалов ATP Finals

Медведев и Тим сыграли самый длинный матч в трёх сетах в истории финалов ATP Finals
Теннис / ATP 0

Россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим, разыгравшие титул Итогового чемпионата АТР, сыграли самый продолжительный финальный матч в истории турнира, с тех пор как матчи проводятся до двух победных сетов.

Финал третьей и четвёртой ракеток мира продлился 2 часа 43 минуты, что стало рекордом соревнований с 2008 года. Тогда Ассоциация теннисистов-профессионалов приняла решение проводить Итоговый чемпионат в формате best-of-three: побеждает тот, кто выиграл два сета из трёх возможных. До этого можно было сыграть максимум пять сетов в матче — наравне с турнирами «Большого шлема».

Российский теннисист одержал победу в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В решающем матче со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 он победил австрийца Доминика Тима.

Фантастическая победа Медведева на Итоговом! Даниил обыграл всю первую тройку
Джокович, Надаль и Тим ничего не смогли сделать под напором Медведева. Он стал чемпионом и заработал почти 120 млн рублей.
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