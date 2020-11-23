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Победитель Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев записал обращение к болельщикам. Видео

Победитель Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев записал обращение к болельщикам. Видео
Теннис / WTA 0

Российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем Итогового чемпионата ATP, который накануне завершился в Лондоне, записал видеообращение к болельщикам.

В решающем матче соревнований Медведев нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Всем привет. Огромное спасибо за поддержку. Благодаря ей, когда на трибунах нет людей, я смог выдержать эти три недели — тяжелые, но незабываемые. Огромное вам спасибо. Надеюсь, буду продолжать радовать вас», — сказал Даниил в видеоролике, опубликованном на его странице в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Твиттере».

В ходе турнира Медведев победил первую, вторую и третью ракетки мира — серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и Тима.

Даниил стал первым за 11 лет россиянином, кому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.

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