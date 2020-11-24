Медведев загадал три желания на 2021 год. Одно из них — подача Иво Карловича

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие три желания он загадал бы джинну на 2021 год.



«Каждый теннисист хочет выигрывать трофеи. Думаю, никто не брал 20 титулов в сезоне. В 20 турнирах. Думаю, это стало бы моим первым желанием.



Второе — это здоровье. Понимаешь, что без него никуда, когда наблюдаешь за возрастными игроками. Некоторые теннисисты выступают до 35–40 лет именно благодаря тому, что следят за здоровьем.



Ещё одно желания? Возьму подачу Иво Карловича», — цитирует Медведева официальный сайт Итогового турнира АТР.



22 ноября россиянин выиграл финальный матч ATP Finals в Лондоне. В ходе турнира Медведев обыграл первую, вторую и третью ракетки мира — серба Новака Джоковича (групповой этап), испанца Рафаэля Надаля (полуфинал) и австрийца Доминика Тима (финал).



Даниил стал первым за 11 лет россиянином, кому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.

Финал Итогового турнира. Невероятный камбэк Даниила Медведева! И он — чемпион! Всё самое интересное и важное о воскресном финале на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».