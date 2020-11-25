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«Мой вид предсезонной подготовки». Халеп прокатилась на велосипеде по заснеженным горам

«Мой вид предсезонной подготовки». Халеп прокатилась на велосипеде по заснеженным горам
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп выложила в социальных сетях новые фотографии. На них она выбралась на велопрогулку в заснеженных горах.

«Мой вид предсезонной подготовки», — подписала снимки теннисистка.

Фотографии доступны на официальной странице Симоны Халеп в «Инстаграме».

В 2020 году 29-летняя румынка провела 26 матчей, в которых потерпела лишь 3 поражения. В её активе три завоёванных титула — в Дубае, Праге и Риме. Сезон теннисистка завершила в ранге второй ракетки мира. В начале ноября Симона перенесла заражение коронавирусом.

Ранее Халеп заявила о готовности выступить на Открытом чемпионате Австралии при условии, что организаторы соревнований изолируют игроков по примеру «Ролан Гаррос».

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