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Медведев отреагировал на смерть Марадоны

Медведев отреагировал на смерть Марадоны
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет сегодня, 25 ноября.

«Покойся с миром, Марадона!» — написал Даниил на своей странице в «Твиттере».

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

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