Джон Миллман отреагировал на возможный запрет тренировок перед Australian Open

Австралийский теннисист Джон Миллман прокомментировал ситуацию с возможным запретом тренировок на двухнедельном карантине для игроков, прибывших для участия в Открытом чемпионате Австралии 2021 года.
«Нельзя вводить двухнедельный жёсткий локдаун, когда игроки готовятся к Australian Open. Не думаю, что кто-либо из иностранных игроков согласится на такое. Мы зависим от состояния своего организма. А такие условия повышают риск получения травм. Невозможно сразу же рвануть с 0 до 100. Это огромный риск», — приводит слова Миллмана The Age.
Ранее стало известно, что власти штата Виктория намерены добиться 14-дневного карантина для прибывших игроков перед стартовым турниром «Большого шлема». Решение о сроках проведения турнира и возможности тренировок для игроков на карантине может быть объявлено завтра, 27 ноября.
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