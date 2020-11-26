«Надеюсь, скоро ты станешь номером один». Энди Маррей вспомнил встречу с Диего Марадоной

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вспомнил встречу со скончавшимся вчера, 25 ноября, легендарным футболистом Диего Марадоной.

«Мне повезло однажды встретить Марадону на О2 Арене. Он приехал, чтобы посмотреть теннис. Он несколько минут поговорил со мной на испанском с невероятной энергией, страстью и выражением. К несчастью, я не понял почти ни слова, но это не имело значения. Он был более чем потрясающим человеком с тонной харизмы.



На следующий день я получил футболку сборной Аргентины, которую он подписал для меня. „Моему другу Энди с большой любовью. Надеюсь, скоро ты станешь номером один“, — написал Маррей на своей странице в „Инстаграме“.

Посмотреть фотографии можно на странице Энди Маррея в "Инстаграме".

Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался после остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Надаль — о смерти Марадоны: мир опустел, нас покинул один из величайших спортсменов