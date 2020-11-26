2,8 млн зрителей, $ 78 млн призовых — статистика Итогового турнира ATP за 11 лет в Лондоне

Пресс-служба ATP поделилась статистикой Итогового чемпионата, который с 2009 года проходил на О2-Арене в Лондоне (Великобритания). Напомним, в 2021 году турнир пройдёт в Турине (Италия).

За 11 лет проведения турнира общая теле-аудитория составила более 850 млн зрителей. При этом с 2009 года непосредственно на О2-Арене побывали 2 803 964 человека. В качестве призовых теннисистам было выплачено $ 78,84 млн, $ 2 млн было пожертвовано на благотворительность.

Всего в Лондоне теннисисты провели 50 336 розыгрышей в одиночном и парном разрядах, на что им потребовалось 34 297 минут (в сумме — 24 дня). На турнире выступали 101 участник из 36 стран.

Напомним, в этом году победу на турнире одержал россиянин Даниил Медведев. Его матч с австрийцем Домиником Тимом продлился 2 часа 43 минуты, что стало рекордом соревнований с 2008 года.