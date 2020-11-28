Маррей: Надаль морально сильнее Джоковича

Британец Энди Маррей сравнил психологическую устойчивость серба Новака Джоковича и Рафаэля Надаля из Испании.



«Когда на карантине мы с Новаком проводили лайв в „Инстаграме“, сказал ему, что у меня были моменты в карьере, когда выбрал бы его, а не Рафу в умственном отношении.



Но если смотреть на карьеру в целом, бывало немало моментов, когда всплывали фразы типа „Джокович не справился с давлением“ или „Заметьте, как Новак проседает в плане психологии“. Слышали мы такое по отношению к Рафе хоть раз? Думаю, нет.



Именно поэтому считаю Рафу более сильным игроком в плане психологии", — цитирует Маррея Tennis Head.

Ранее Энди сообщил о намерении выступить на Олимпийских играх в Токио. Напомним, британец является единственным в истории теннисистом, дважды выигравшим золото Олимпиады в одиночном разряде.