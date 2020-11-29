У Джоковича лучший процент побед в ATP за последние 10 лет

Сербский теннисист Новак Джокович с 2011-го по 2020 год выиграл 87,64 % матчей, что является лучшим результатом в АТР-туре. Вторым в рейтинге идёт испанец Рафаэль Надаль (83,86 %), третьим — швейцарец Роджер Федерер (83,56 %).
1. Новак Джокович (Сербия) — 87,64 %
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 83,86 %
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 83,56 %
4. Энди Маррей (Великобритания) — 79,42 %
5. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 74,69 %
6. Кей Нисикори (Япония) — 70,06 %
7. Давид Феррер (Испания) — 69,78 %
8. Милош Раонич (Канада) — 69,16 %
9. Томаш Бердых (Чехия) — 68,60 %
10. Стэн Вавринка (Швейцария) — 67,37 %.
Худшим по количеству побед оказался Миша Зверев, выступающий под флагом Германии — 38,81 %. Второй с конца — итальянец Паоло Лоренци (38,97 %), шестой — украинец Сергей Стаховский (42,11 %).
Стоит отметить, что в рейтинг попали теннисисты с минимум 200 матчами, проведёнными на уровне АТР.
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