Вайда: в 2021 году Новак сосредоточится на турнирах «Большого шлема»

Тренер Новака Джоковича Марьян Вайда подвёл итоги года и поделился планами на ближайшее время.
«В шестой раз в карьере Новак закончил год в ранге первой ракетки мира — просто фантастический результат. Он выполнил цель, поставленную на сезон. В 2021 году Новак планирует сосредоточиться на турнирах „Большого шлема“, что позволит ему приблизиться к Надалю и Федереру в плане завоёванных трофеев. У них по 20 титулов, но в будущем Джокович планирует побить их рекорд.
Что касается выступления на Итоговом турнире, то, может быть, Новак был недостаточно мотивирован — первое место в рейтинге по итогам года он обеспечил ещё в Вене. Взять тот же тай-брейк в матче с Тимом, где Новак проиграл со счёта 4:0. Было видно, что ему не хватает какой-то искры», — цитирует Вайду Sport.sk.
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