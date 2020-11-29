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Мирза — о Серене Уильямс: стремление Серены быть лучшей мотивирует нас всех

Мирза — о Серене Уильямс: стремление Серены быть лучшей мотивирует нас всех
Теннис / WTA 0

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в парном разряде индийская теннисистка Саня Мирза после просмотра документального сериала «Быть Сереной» на своей странице в «Твиттере» написала открытое письмо. В нём она сообщает, что пример усердной работы американской теннисистки Серены Уильямс оказался для неё очень полезным.

«Для всех, кто воспринимает женщин как домохозяек, часто становится сюрпризом, когда кому-то из них удаётся осуществить свою мечту, проявив силу воли и целеустремлённость. Я была счастлива добиться победы в Хобарте и гордилась тем, что смогла вернуться на высокий уровень.

Стремление Серены быть лучшей мотивирует нас всех. Она наглядно продемонстрировала, что каждый может добиться желаемого результата, если будет следовать за мечтой и много работать», — написала Мирза.

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