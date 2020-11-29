Мирза — о Серене Уильямс: стремление Серены быть лучшей мотивирует нас всех

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в парном разряде индийская теннисистка Саня Мирза после просмотра документального сериала «Быть Сереной» на своей странице в «Твиттере» написала открытое письмо. В нём она сообщает, что пример усердной работы американской теннисистки Серены Уильямс оказался для неё очень полезным.
«Для всех, кто воспринимает женщин как домохозяек, часто становится сюрпризом, когда кому-то из них удаётся осуществить свою мечту, проявив силу воли и целеустремлённость. Я была счастлива добиться победы в Хобарте и гордилась тем, что смогла вернуться на высокий уровень.
Стремление Серены быть лучшей мотивирует нас всех. Она наглядно продемонстрировала, что каждый может добиться желаемого результата, если будет следовать за мечтой и много работать», — написала Мирза.
- 29 ноября 2020
-
20:08
-
19:08
-
18:29
-
17:41
-
16:50
-
13:04
-
09:58
-
01:01
-
00:20
- 28 ноября 2020
-
23:16
-
21:20
-
19:51
-
18:10
-
17:33
-
16:59
-
16:08
-
14:07
-
11:53
-
10:32
-
09:27
-
08:09
- 27 ноября 2020
-
23:33
-
20:46
-
19:27
-
15:16
-
12:34
-
12:09
-
11:30
-
10:54
-
09:36
-
09:17
- 26 ноября 2020
-
23:57
-
22:13
-
21:37
-
20:55