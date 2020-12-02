Андрей Рублёв: Медведев играет в теннис лучше всех

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о том, кто лучший теннисист в мужском туре на данный момент.

«Надеюсь, уже в ближайшем будущем российский теннисист станет первой ракеткой мира. На самом деле шансы на это есть у всех – у Циципаса, Зверева, Тима, Медведева. Тем более Даня уже четвёртый в рейтинге. Выше Дани стоят игроки, которых он победил в последних матчах.

На данный момент Медведев играет лучше всех в мире, факты говорят сами за себя. Для того чтобы стать первым именно по рейтингу, надо долгое время поддерживать этот уровень игры, что очень тяжело", — приводит слова Рублёва РИА «Новости».

23-летний Рублёв занимает восьмую строчку в обновлённом рейтинге АТР, тогда как триумфатор Итогового чемпионата-2020 Даниил Медведев расположился на четвёртой строчке.