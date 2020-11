Медведев и Рублёв – в топ-10 по призовым за год. Причём Даниил получил на $ 1,4 млн больше

Теннисный сезон-2020 получился довольно странным и коротким. Особенно мало сыграли девушки. Тем не менее, уроженка Москвы Софья Кенин, выступающая за США, сумела в топ-10 по заработанным призовым за год занять аж третье место, пропустив вперёд только Новак Джоковича и Доминика Тима.

Известное издание UbiTennis подвело итоги прошедшего сезона, собрав данные, сколько призовых на турнирах заработали ведущие теннисисты мира, как мужчины, так и женщины. В десятку вошли 7 участников Итогового чемпионата ATP в Лондоне и 3 теннисистки, выигравшие турниры «Большого шлема» в этом сезоне. Надо отметить, что календарь получился усечённым. 5 месяцев вообще не было соревнований (с марта по август), а затем ещё часть турниров так и не была проведена. У женщин вообще не прошла азиатская серия, которая приносила основной доход в женском туре наряду с мэйджорами. Кроме того, призовые осенью были сокращены. Особенно «пострадали» чемпионы турниров. Их сумма на чеке в процентном соотношении с прошлым годом уменьшился больше всего.

1. Новак Джокович – $ 6 511 233 (в том числе $ 76 075 в парном разряде)

Титулы-2020: 4 (Australian Open, Дубай, Цинциннати, Рим)

Финалы: 1 («Ролан Гаррос»)

Соотношение побед и поражений: 41-5

Самый большой чек в сезоне: Australian Open (4 120 000 австралийских долларов = $ 2 854 381).



В очередной раз Новак Джокович возглавил список самых высокооплачиваемых теннисистов. В сезоне-2020 серб выиграл Australian Open, турнир ATP 500 в Дубае, «Мастерсы» в Цинциннати/Нью-Йорке и Риме, был в финале «Ролан Гаррос» и заработал $ 6 511 233 призовых. Сумма Джоковича могла быть ещё больше, если бы он не был дисквалифицирован с US Open за попадание в линейную судью во время матча 4-го круга с Пабло Карреньо-Бустой. В результате инцидента Новака лишили всех призовых, выигранных на турнире. Первой ракетке мира принадлежит и рекорд по призовым за всю карьеру – $ 145 656 177.

2. Доминик Тим – $ 6 030 756 (включая $ 5 880 в парном разряде)

Титулы-2020: 1 (US Open)

Финалы: 2 (Australian Open, ATP Finals)

Победы – поражения: 25-9

Самый большой чек в сезоне: US Open ($ 3 000 000).



Почти половина суммы призовых 27-летнего Доминика Тима за сезон пришлась на US Open, где он в финале с Александром Зверевым смог отыграться со счёта 0:2 по сетам и завоевать свой первый титул на мэйджоре. Любопытно, что Тим сейчас занимает 11-е место в истории по заработанным за карьеру призовым в ATP-туре – $ 28 163 125. До попадания в десятку по этому показателю осталось совсем чуть-чуть – $ 114 тыс. Топ-10 пока замыкает хорват Марин Чилич ($ 28 277 080).

3. София Кенин – $ 4 302 970 (в том числе $ 115 389 в парном разряде).

Титулы-2020: 2 (Australian Open, Лион)

Финалы: 1 («Ролан Гаррос»)

Победы – поражения: 24-9

Самый большой чек в сезоне: Australian Open ($ 2 854 381).



Лучшая среди девушек – Софья Кенин – заняла третье место в общем списке. Кроме того, уроженка Москвы, представляющая США, оказалась единственной в топ-10, кто смог заработать в парном разряде более $ 100 тыс. И всё же значительную часть своих призовых, а именно 88% от всей суммы за сезон ($ 3 794 432 из $ 4 302 970) Софья получила за титул на Australian Open и финал «Ролан Гаррос».

4. Рафаэль Надаль – $ 3 881 202 (включая $ 25 075 в парном разряде)

Титулы-2020: 2 (Акапулько, «Ролан Гаррос»)

Финалы: 0

Победы – поражения: 27-7

Самый большой чек в сезоне: «Ролан Гаррос» ($ 1 768 468).



Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграл за сезон всего 7 турниров, включая командный ATP Cup в Австралии, и во всех соревнованиях он дошёл как минимум до четвертьфинала. Испанец снова безраздельно властвовал на «Ролан Гаррос», выиграв там в 13-й раз за карьеру. Также Надаль победил и на турнире ATP 500 в Акапулько. Рафаэль вслед за Джоковичем и Федерером уверенно занимает 3-е место в списке теннисистов, заработавших за карьеру больше всех призовых – $ 123 482 764.

5. Даниил Медведев – $ 3 622 891 (в том числе $ 15 221 в парном разряде)

Титулы-2020: 2 (Париж, ATP Finals)

Финалы: 0

Победы – поражения: 28-10

Самый большой чек в сезоне: ATP Finals ($ 1 564 000).



Бурная концовка сезона-2020 позволила Даниилу Медведеву быстро подняться в рейтинге как по очкам, так и по призовым. «Ноябрьский спурт» россиянина включал в себя 7 побед в 7 матчах с игроками топ-10. Это позволило Даниилу завоевать титулы на «Мастерсе» в Париже и на ATP Finals в Лондоне. Кстати в Лондоне Медведев установил потрясающий рекорд, обыграв на одном Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Джоковича, Надаля и Тима.

6. Наоми Осака – $ 3 352 755

Титулы-2020: 1 (US Open)

Финалы: 1 (Цинциннати)

Победы – поражения: 16-3

Самый большой чек в сезоне: US Open ($ 3 000 000 долларов).



Наоми Осака в сезоне-2020 выступала очень мало. Титул на US Open позволил японке заработать 89% от всей её суммы призовых за сезон. Также она дошла до финала турнира Premier 5 в Цинциннати/Нью-Йорке, полуфинала в Брисбене и 3-го круга на Australian Open. Осака – единственная из нашей десятки, кто не играл в парном разряде в минувшем году. Напомним, что несколько месяцев назад Forbes назвал Осаку самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, учитывая не только призовые, но и спонсорские контракты.

7. Александр Зверев – $ 3 279 966 (в том числе $ 24 889 в парном разряде)

Титулы-2020: 2 (Кёльн-1, Кёльн-2)

Финалы: 2 (US Open, Париж)

Победы – поражения: 28-11

Самый большой чек в сезоне: US Open ($ 1 500 000).



Немец с русскими корнями Александр Зверев выиграл два сета и вёл в третьем с брейком в финале US Open с австрийцем Домиником Тимом, но не смог удержать преимущество и проиграл. И всё же сумма в чеке на этом турнире оказался самой внушительной для Зверева в 2020-м. Также он был финалистом «Мастерса» в Париже и выиграл подряд два турнира в Кёльне. Кроме того, Александр дошёл до полуфинала Australian Open.

8. Ига Свёнтек – $ 2 261 213 (в том числе $ 73 626 в парном разряде)

Титулы-2020: 1 («Ролан Гаррос»)

Финалы: 0

Победы – поражения: 14-5

Самый большой чек в сезоне: «Ролан Гаррос» ($ 1 768 468 долларов).



Польская теннисистка Ига Свёнтек – самая молодая в нашей десятке лучших. В возрасте 19 лет она добилась сказочной победы на «Ролан Гаррос», не выиграв до этого ни одного турнира WTA. Заработок Свёнтек в сезоне-2020 составил 77% от того, что она заработала за всю свою карьеру профессионального игрока. Кроме титула в Париже Ига дошла до 4-го круга в Австралии и до 3-го – на US Open.

9. Андрей Рублёв – $ 2 223 865 (в том числе $ 54 378 в парном разряде)

Титулы-2020: 5 (Доха, Аделаида, Гамбург, Санкт-Петербург, Вена)

Финалы: 0

Победы – поражения: 41-10

Самый большой чек в сезоне: US Open ($ 425 000).



В этом году Андрей Рублев выиграл больше всех титулов – пять, в концовке сезона дебютировал в топ-10 и на Итоговом чемпионате ATP. В коллекции-2020 у россиянина два титула на турнирах категории 250 и три – 500. Кроме того, россиянин дошёл до четвертьфиналов на двух «шлемах» подряд – на US Open и «Ролан Гаррос». Это позволило Андрею закрепиться в топ-10 и по призовым – $ 2 223 865. Только Россия представлена в этом списке двумя игроками – Рублёвым и Медведевым. Причём Даниил получил в этом сезоне на $ 1,4 млн больше, чем Андрей.

10. Стефанос Циципас – $ 2 106 450 (в том числе $ 13 218 в парном разряде)

Титулы-2020: 1 (Марсель)

Финалы: 1 (Дубай, Гамбург)

Победы – поражения: 29-14

Самый большой чек в сезоне: «Ролан Гаррос» (€ 425 250 = $ 500 тыс.).



22-летний грек с русскими корнями Стефанос Циципас занял 3-е место в сезоне по количеству победных матчей (29), опередив Надаля, Медведева, Зверева и Тима, пропустив вперёд лишь Джоковича и Рублёва (по 41). Лучший результат на мэйджорах Стефанос показал в этом году на «Ролан Гаррос» – полуфинал.