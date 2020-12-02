Роджер Федерер: вы не можете выиграть ТБШ в первую неделю, но можете его потерять

Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о рисках выступлениях с травмой на турнирах «Большого шлема».

Швейцарский теннисист утверждает, что нужно быть осторожным, играя с травмой, особенно на турнирах такого уровня, как ТБШ.

«Проблема в том, что, когда вы играете пять сетов и уже травмированы, она, вероятно, будет усугубляться по мере продолжения соревнований. Вот почему игроки говорят, что выиграть титул ТБШ в первую неделю не получится, но определённо можно его упустить», — цитирует швейцарца Tennis World USA.

Пятая ракетка мира Федерер пропустил большую часть сезона-2020 по причине травмы колена, из-за которой ему пришлось перенести несколько операций. Тренер швейцарца выразил удовлетворённость скоростью восстановления 39-летнего спортсмена, а также надежду на выступления Роджера в начале следующего сезона.