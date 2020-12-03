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Бертолуччи: возвращение Федерера в 2017-м было прекрасным. Повторить будет сложно

Бертолуччи: возвращение Федерера в 2017-м было прекрасным. Повторить будет сложно
Теннис / ATP 0

Победитель Кубка Дэвиса 1976 года итальянец Паоло Бертолуччи оценил возможность возвращения швейцарца Роджера Федерера на прежний уровень после перерыва из-за травмы колена.

«Предыдущее возвращение Роджера Федерера в 2017 году было прекрасным. Повторить это будет крайне сложно. У него снова будет шанс побороться за большие титулы, но сначала мы должны увидеть его уровень после такого долгого перерыва и двух операций», — цитирует Бертолуччи Tennis World USA.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер пропустил большую часть сезона из-за травмы колена. В этом году швейцарский теннисист перенёс две операции. Роджер планирует выступить на Открытом чемпионате Австралии в феврале 2021 года.

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