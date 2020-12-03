Бертолуччи: возвращение Федерера в 2017-м было прекрасным. Повторить будет сложно

Победитель Кубка Дэвиса 1976 года итальянец Паоло Бертолуччи оценил возможность возвращения швейцарца Роджера Федерера на прежний уровень после перерыва из-за травмы колена.



«Предыдущее возвращение Роджера Федерера в 2017 году было прекрасным. Повторить это будет крайне сложно. У него снова будет шанс побороться за большие титулы, но сначала мы должны увидеть его уровень после такого долгого перерыва и двух операций», — цитирует Бертолуччи Tennis World USA.



20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер пропустил большую часть сезона из-за травмы колена. В этом году швейцарский теннисист перенёс две операции. Роджер планирует выступить на Открытом чемпионате Австралии в феврале 2021 года.

В Федерации тенниса Германии выступили с обвинением в адрес Роджера Федерера