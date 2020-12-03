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Тренер Рашид — об условиях на Australian Open: интересно, что сделает Джокович?

Тренер Рашид — об условиях на Australian Open: интересно, что сделает Джокович?
Теннис / Большой шлем 0

Австралийский тренер Роджер Рашид оценил условия, в которых придётся находиться участникам Australian Open.

«Будет интересно посмотреть, что сделает Новак Джокович. Потому что на US Open он жил в отдельном доме. Ему позволили создать что-то наподобие центра, где у него был свой дом. Это было за счёт Джоковича. Да, у него есть деньги.

Многим парням нравится снимать дома на соревнованиях, потому что они путешествуют большой командой. В наших условиях они должны следовать протоколу, если хотят приехать сюда и сыграть», — цитирует тренера Sportskeeda со ссылкой на Sky Sport Radio.

Australian Open стартует 8 февраля 2021 года. Согласно правилам в период пандемии теннисисты должны прилететь в Австралию не позже середины января и провести две недели на карантине в отеле.

Глава Федерации тенниса Австралии подтвердил, что Australian Open начнётся 8 февраля
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