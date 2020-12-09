Жиль Симон: Цонга был ближе всего из французов к победе на турнире «Большого шлема»

Французский теннисист Жиль Симон рассказал, кто из его соотечественников был ближе всего к победе на турнире «Большого шлема» в последние 15 лет.

«Ближе всего из нас к этому был Жо-Вильфрид Цонга. Он дошёл до финала, несколько раз играл в полуфиналах. Он побеждал сильнейших. Однако ему не удавалось победить Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича подряд.

Говорят, что если бы Жо больше работал над своим бэкхендом, то выиграл бы «Шлем». Я отвечу, что это не так. Он был близок к победе в финале Australian Open с Джоковичем в 2008-м. Мы преуменьшаем его способности, когда говорим о бэкхенде", — приводит слова Симона Tennis World USA.

В финале Australian Open 2008 года Цонга проиграл Джоковичу со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (2:7).