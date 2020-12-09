Бажин оценил шансы Серены Уильямс выиграть 24-й турнир «Большого шлема»

Тренер Саша Бажин, ранее работавший спарринг-партнёром Серены Уильямс, оценил шансы американской теннисистки превзойти рекорд Маргарет Корт по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Для этого Серене осталось выиграть один, 24-й мэйджор.



«Ей становится всё тяжелее. К сожалению, время идёт даже для таких людей, как Серена. Это сказывается.



Как бы то ни было, до тех пор, пока Серена может выходить на корт и держать ракетку, я буду верить, что она способна выиграть 24-й титул», — цитирует Бажина TennisNet.



Ранее Бажин в деталях рассказал о расставании со своей предыдущей подопечной — украинкой Даяной Ястремской. Также Саша посчитал, что по итогам 2021 года россиянин Даниил Медведев будет входить в топ-3 рейтинга ATP.