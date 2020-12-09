Турнир в Санкт-Петербурге лишится в 2021 году категории ATP 500

Соревнования St. Petersburg Open, ежегодно проходящие в Северной столице России, не будут носить категорию АТР 500 в следующем сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе ATP.



«Решение о предоставлении петербургскому турниру категории ATP 500 было вынесено исключительно на 2020 год», — сообщили в пресс-службе организации.



Категория АТР 500 была присвоена St. Petersburg Open в 2020 году. Ранее генеральный директор турнира Александр Медведев заявлял, что оргкомитет St. Petersburg Open постарается сохранить эту категорию. Победитель турнира получал за завоевание трофея 250 рейтинговых очков.



Действующим чемпионом соревнований в Санкт-Перебурге является россиянин Андрей Рублёв.

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