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Турнир в Санкт-Петербурге лишится в 2021 году категории ATP 500

Турнир в Санкт-Петербурге лишится в 2021 году категории ATP 500
Теннис / ATP 0

Соревнования St. Petersburg Open, ежегодно проходящие в Северной столице России, не будут носить категорию АТР 500 в следующем сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе ATP.

«Решение о предоставлении петербургскому турниру категории ATP 500 было вынесено исключительно на 2020 год», — сообщили в пресс-службе организации.

Категория АТР 500 была присвоена St. Petersburg Open в 2020 году. Ранее генеральный директор турнира Александр Медведев заявлял, что оргкомитет St. Petersburg Open постарается сохранить эту категорию. Победитель турнира получал за завоевание трофея 250 рейтинговых очков.

Действующим чемпионом соревнований в Санкт-Перебурге является россиянин Андрей Рублёв.

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