Беккер: я сбежал из Германии? Граф тоже сбежала — её отец отсидел за это в тюрьме 3,5 года

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер прокомментировал заявление о том, что он якобы сбежал из Германии из-за проблем с законом, возникших на почве неуплаты налогов.



«Я сбежал? Мать по-прежнему живёт в Германии, там же находятся и мои дети. Не имею ничего против этой страны.



Если уж на то пошло, то и про Штеффи Граф можно сказать, что она сбежала из Германии. Да, она является лучшей теннисисткой в истории, но её же отец защитил её от обвинений в неуплате налогов. За это он отсидел три с половиной года в тюрьме», — цитирует Беккера Tennisnet.



В настоящее время Борис проживает в Лондоне (Великобритания). Штеффи Граф, в 2001 году вышедшая замуж за американского теннисиста Андре Агасси, переехала в США.

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