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Победа Шварцмана над Надалем попала в топ-5 сенсаций 2020 года на турнирах ATP

Победа Шварцмана над Надалем попала в топ-5 сенсаций 2020 года на турнирах ATP
Теннис / ATP 0

Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020. На этот раз пресс-служба организации назвала пятёрку матчей с самым неожиданным результатом.

Главной сенсацией года признана победа итальянца Лоренцо Музетти над Стэном Вавринкой из Швейцарии в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Будучи 249-й ракеткой мира, он обыграл трёхкратного обладателя ТБШ, взяв один из сетов под ноль — 6:0, 7:6 (7:2).

Топ-5 матчей с неожиданными результатами 2020 года в ATP

1. Лоренцо Музетти (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария), Рим, первый круг — 6:0, 7:6 (7:2).
2. Карлос Алькарас (Испания) — Альберт Рамос-Винолас (Испания), Рио-де-Жанейро, первый круг — 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:2).
3. Диего Шварцман (Аргентина) — Рафаэль Надаль (Испания), Рим, четвертьфинал — 6:2, 7:5.
4. Джанлука Магер (Италия) — Доминик Тим (Австрия) — Рио-де-Жанейро, четвертьфинал — 7:6 (7:4), 7:5.
5. Томми Пол (США) — Александр Зверев (Германия), Акапулько, второй круг — 6:3, 6:4.

Рим (м). 1-й круг
15 сентября 2020, вторник. 22:50 МСК
Стэн Вавринка
17
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 2  
6 		7 7  
         
Лоренцо Музетти
249
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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