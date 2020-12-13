Победа Шварцмана над Надалем попала в топ-5 сенсаций 2020 года на турнирах ATP

Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020. На этот раз пресс-служба организации назвала пятёрку матчей с самым неожиданным результатом.



Главной сенсацией года признана победа итальянца Лоренцо Музетти над Стэном Вавринкой из Швейцарии в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Будучи 249-й ракеткой мира, он обыграл трёхкратного обладателя ТБШ, взяв один из сетов под ноль — 6:0, 7:6 (7:2).



Топ-5 матчей с неожиданными результатами 2020 года в ATP



1. Лоренцо Музетти (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария), Рим, первый круг — 6:0, 7:6 (7:2).

2. Карлос Алькарас (Испания) — Альберт Рамос-Винолас (Испания), Рио-де-Жанейро, первый круг — 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:2).

3. Диего Шварцман (Аргентина) — Рафаэль Надаль (Испания), Рим, четвертьфинал — 6:2, 7:5.

4. Джанлука Магер (Италия) — Доминик Тим (Австрия) — Рио-де-Жанейро, четвертьфинал — 7:6 (7:4), 7:5.

5. Томми Пол (США) — Александр Зверев (Германия), Акапулько, второй круг — 6:3, 6:4.