Наоми Осака: пандемия дала мне возможность узнать реальный мир

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала, почему решила обратить внимание общественности на проблему расизма. В ходе победного для себя US Open-2020 Наоми выходила на корт в масках с именами афроамериканцев, которые были убиты полицейскими.

«Будучи теннисистками, мы полностью сосредоточены на том, что происходит на корте. Мы думаем, что наша жизнь зависит от того, выиграем мы или нет. Но это не так. Думаю, пандемия дала мне возможность узнать реальный мир и сделать те вещи, которые раньше я бы не делала.

Я всегда росла в японской культуре, но я темнокожая. Я живу в Америке. Не думаю, что мои высказывания об этих вещах были надуманными. Есть вещи, которые меня пугают. Я просто хотела дать об этом знать. Теннис смотрят по всему миру, так что люди могли узнать эти имена и истории этих людей. Это мотивировало меня. Думаю, это помогло мне в итоге выиграть турнир", — цитирует Осаку Vogue.