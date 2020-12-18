«Очень-очень счастлив». Жених Марии Шараповой — о помолвке

Алекс Гилкс, жених бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой высказался о помолвке с теннисисткой.

«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. С нетерпением жду возможности всю жизнь любить и учиться у тебя», — написал Гилкс на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Алекса Гилкса в "Инстаграме".

Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Мария Шарапова сообщила о помолвке