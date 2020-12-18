Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: мои матчи с Федерером выходят за пределы спорта

Джокович: мои матчи с Федерером выходят за пределы спорта
Теннис / Большой шлем 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о противостоянии со швейцарцем Роджером Федерером.

«Каждый раз, когда я выхожу на корт, чтобы сыграть с Роджером, получается удивительным. Я всегда очень волнуюсь — это необычное чувство, потому что такие матчи интересны буквально всем. Они как будто выходят за пределы спорта и становятся частью всеобщей культуры», — цитирует Джоковича We Are Tennis.

Джокович и Федерер играли друг с другом 50 раз. Швейцарский теннисист одержал 23 победы, на счету уроженца Белграда 27 успешных матчей. Последняя встреча теннисистов состоялась в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2020 года — победу в трёх партиях одержал Джокович — 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020