Джокович: мои матчи с Федерером выходят за пределы спорта

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о противостоянии со швейцарцем Роджером Федерером.



«Каждый раз, когда я выхожу на корт, чтобы сыграть с Роджером, получается удивительным. Я всегда очень волнуюсь — это необычное чувство, потому что такие матчи интересны буквально всем. Они как будто выходят за пределы спорта и становятся частью всеобщей культуры», — цитирует Джоковича We Are Tennis.



Джокович и Федерер играли друг с другом 50 раз. Швейцарский теннисист одержал 23 победы, на счету уроженца Белграда 27 успешных матчей. Последняя встреча теннисистов состоялась в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2020 года — победу в трёх партиях одержал Джокович — 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.