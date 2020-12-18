Теннисисты не смогут сыграть под флагом России в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг

Отстранение российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах в течение двух лет под национальным флагом коснётся и тенниса. А точнее Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, которые являются чемпионатами мира, проводимыми Международной федерацией тенниса (ITF).
«Мы получили решение CAS, которое было вынесено в связи с несоблюдением Российским антидопинговым агентством кодекса ВАДА. Мы рассмотрим это решение, чтобы полностью понять его последствия. Однако отметим, что российские спортсмены по-прежнему имеют право выступать на чемпионатах мира, но не под российским флагом. Как указывалось ранее, финал Кубка Дэвиса и финал Кубка Билли Джин Кинг являются чемпионатами мира ITF.
В теннисе действует антидопинговая политика абсолютной нетерпимости. Все игроки, участвующие в турнирах «Большого шлема» и соревнованиях под эгидой ITF, WTA и ATP, подпадают под действие теннисной антидопинговой программы, соответствующей кодексу ВАДА. Российские игроки по-прежнему проходят тестирование в рамках теннисной антидопинговой программы во время и вне соревнований, а также внутри и за пределами России", — цитирует пресс-службу ITF ТАСС.
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