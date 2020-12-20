Пэр: мне нравятся парни типа Кирьоса и Фоньини — теннису бы не помешало побольше честности

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал поведение эксцентричных игроков типа Ника Кирьоса и Фабио Фоньини.



«Теннису не помешало бы побольше честности. Мне кажется, именно поэтому ребята вроде Кириьоса или Фоньини делают много хорошего для тенниса. По большей части, мне нравится их сумасшествие.



Помню, Кирьос играл с Антуаном Оаном на US Open 2019, матч проходил на центральном корте, трибуны были забиты. Мы критикуем его подход и говорим, что он всех оскорбляет, что ему не хватает мотивации и желания бороться, но в итоге все идут на него смотреть, потому что знают: в его матчах обязательно что-нибудь случится, его игры – это всегда шоу.



Однажды на «Уимблдоне» я зашёл в раздевалку в тот момент, когда Кириос только-только проиграл Надалю во втором круге. Видел, как он заказал три пива и просто выпил их залпом, а потом пошёл на пресс-конференцию. Ник – хороший парень, открытый, много не переживает и зарабатывает неплохие деньги. Австралийские медиа разрывают его на части, но он не меняется. Ему на это плевать», — цитирует Пэра Racquet Mag.